Haberler » Dünya » İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız

İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hovely, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayıp, "YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

06.11.2019 22:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:41

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en başından beri karşı olan İsrail'in terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek bir kez daha gün yüzüne çıktı. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hovely, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatını kınayıp, "YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

"TERÖRİSTLERE FARKLI KANALLAR ÜZERİNDEN YARDIM SAĞLIYORUZ"

Jerusalem Post'un haberine göre İsrail parlamentosunda konuşan Hotovely, "İsrail, diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlere farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz" dedi.

YPG'lilere insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, "YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız" dedi.

YARDIMI ARTIRMAYA HAZIRLAR

Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu kınayarak, "İsrail, kahraman Kürt halkına insani yardımı artırmaya hazır" demişti.

İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız

Türkiye, Suriye, İsrail, YPG, Dünya


Son Dakika Dünya Haberleri
23:28   Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü: İki lider 13 Kasım'da bir araya geliyor
23:24   ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum
23:04   Trump'ın 'azil' soruşturmasındaki açık oturumlar haftaya başlıyor
22:43   Amsterdam'da bulunan Schiphol havalimanında 'şüpheli durum' incelemesi
22:39   İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız
23:24   ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum
22:39   İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız
21:32   Almanya'dan kritik açıklama: Türkiye'yi Rusya ve Çin'e itmek doğru değil
21:26   Trump için geri sayım başladı! Azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor
17:55   Evanjelist örgüt lideri David Eubank, YPG'li terörist Mazlum Kobani ile birlikte görüntülendi!
6.11.2019 23:48:50