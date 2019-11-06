İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en başından beri karşı olan İsrail'in terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destek bir kez daha gün yüzüne çıktı. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hovely, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatını kınayıp, "YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız" açıklamasında bulundu.

"TERÖRİSTLERE FARKLI KANALLAR ÜZERİNDEN YARDIM SAĞLIYORUZ"

Jerusalem Post'un haberine göre İsrail parlamentosunda konuşan Hotovely, "İsrail, diplomatik ve insani konularda çok sayıda yardım talebi aldı. Kürtlere farklı kanallar üzerinden yardım sağlıyoruz" dedi.

YPG'lilere insani yardım ulaştırmak için farklı sivil toplum örgütlerine yardım ettiklerini söyleyen Hotovely, "YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız" dedi.

YARDIMI ARTIRMAYA HAZIRLAR

Daha önce İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu kınayarak, "İsrail, kahraman Kürt halkına insani yardımı artırmaya hazır" demişti.