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İsrail'den Şam'a roket saldırısı

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), El Kudüs Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata'nın öldürüldüğünü duyurduktan hemen sonra Şam'da da bir hedefin vurulduğunu açıkladı.

12.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:57İsrail'den Şam'a roket saldırısı

Silahlı Kuvvetleri (IDF), El Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata'nın öldürüldüğünü duyurduktan hemen sonra 'da da bir hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail roketi, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir binayı vurdu. Suriye'nin resmi ajansı SANA, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İsrail medyası ise IDF'nin Şam'da Filistinli örgütleri hedef aldığını bildirdi.

Filistinli İslami Cihad Örgütü komutanı Ekrem el Jouri'nin Lübnan'ın Şam Büyükelçiliği'nın yakınındaki evinin hedef alındığı saldırıda,Jouri'nin kurtulduğu belirtilirken, oğlunun hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Saldırının yapıldığı binadan görüntü

Binada çıkan yangın

-Enkazın görüntüsü

-Detaylar



İsrail, Kudüs, Şam, Güncel

Kaynak: DHA

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