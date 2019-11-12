Haberler » Dünya » İsrail'den Şam'a roket saldırısı - Haber

İsrail'den Şam'a roket saldırısı

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), El Kudüs Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata'nın öldürüldüğünü duyurduktan hemen sonra Şam'da da bir hedefin vurulduğunu açıkladı.

12.11.2019 10:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:21İsrail'den Şam'a roket saldırısı

Silahlı Kuvvetleri (IDF), El Tugayları lideri Baha Ebu El-Ata'nın öldürüldüğünü duyurduktan hemen sonra 'da da bir hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail roketi, Suriye'nin başkenti Şam'daki bir binayı vurdu. Suriye'nin resmi ajansı SANA, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin ise yaralandığını duyurdu. İsrail medyası ise IDF'nin Şam'da Filistinli örgütleri hedef aldığını bildirdi. Filistinli İslami Cihad Örgütü komutanı Ekrem el Jouri'nin Lübnan'ın Şam Büyükelçiliği'nın yakınındaki evinin hedef alındığı saldırıda,Jouri'nin kurtulduğu belirtilirken, oğlunun hayatını kaybettiği, kızının ise yaralandığı bildirildi.



İsrail, Kudüs, Şam, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
10:27 Suudi Arabistan'da tiyatroculara saldırı: 3 yaralı
10:21 İsrail'den Şam'a roket saldırısı
10:16 Eski Kazakistan lideri Nazarbayev, Putin-Zelenskiy zirvesi için arabuluculuk yapıyor
10:16 95 yaşındaki eski ABD Başkanı Jimmy Carter hastaneye kaldırıldı
10:01 Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales Meksika'ya sığındı
04:34 Bolivya'da ordu, polise destek için sokağa indi
00:06 Trump'tan Morales'in istifasına ilk yorum: Gayrimeşru rejimlere mesaj
21:18 Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı
19:51 ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır
18:50 İstifaya zorlanan Bolivya Devlet Başkanı Eva Morales kimdir?
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 10:57:17