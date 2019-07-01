İsrail'den Şam ve Humus'a hava saldırısı: 1'i çocuk 4 ölü

'inhava sahasından Humus ve başkent'ı hedef alan hava saldırıları düzenlendiği ve bunun sonucunda 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail Lübnan hava sahasından Suriye'de Humus'da bulunan orduya ait bazı bölgeleri ve başkent Şam'ın kırsal kesimlerini hedef alan hava saldırısı düzenledi. 1'i çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği ve çocukların aralarında bulunduğu 21 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralıların hastaneye kaldırılarak gerekli tedavilerinin yapıldığı bilgisi de haberde yer aldı.

Ayrıca haberde, meydana gelen basınç nedeniyle bazı evlerin camlarının parçalandığı ve bunun sonucunda da birçok kişinin yaralandığı belirtildi.