İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler

Son dönemde Atina-Ankara hattında yaşanan gerilim dün Londra'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yumuşamıştı. Fakat bu gelişmeden kısa bir süre sonra İsrail'den skandal bir paylaşım geldi.

"ATILAN ADIMLARI ENDİŞE İLE TAKİP EDİYORUZ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsrail, Türkiye'nin son dönemde Akdeniz konusunda attığı adımları endişeyle takip ediyor. Türkiye uluslararası deniz kanunlarını görmezden gelerek bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atıyor" ifadesi kullanıldı.

"ORTAKLIĞA ÖNEM VERİYORUZ" VURGUSU

Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ve Libya ile varılan anlaşma sonrasında tansiyonun yükseldiği Ankara-Atina hattındaki gerilim ile ilgili paylaşılan bir diğer mesajda ise, "İsrail Yunanistan'a tam desteğini veriyor ve birlik olduğunu tekrar hatırlatıyor. İsrail, Yunanistan ile ortaklığına büyük önem veriyor" ifadesi yer aldı.

DÜN AKŞAM BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

NATO Liderler Zirvesi için Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etmişti.