İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı: 3 Suriyeli asker öldü

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail 'in Suriye'ye füze saldırılarında bulunduğunu; saldırıda 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Haberde, İsrail'in, işgal ettiği Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'nden 03: 22'de hava saldırılarına başladığı ve Şam'ın güney batısındaki mevzilerin hedef alındığı, Suriye hava sisteminin bu füzeleri düşürdüğü; İsrail'in 04: 10'da Kunaytra doğu kırsalına yönelik bir kaç füze ile düzenlediği saldırısı sonucunda ise 3 askerin hayatını kaybettiği, 7 askerin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA