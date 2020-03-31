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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'e ait savaş uçakları Suriye'ye hava saldırısı düzenledi.

31.03.2020 22:55 | Son Güncelleme: 31.03.2020 22:55
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
İsrail 'e ait savaş uçakları Suriye 'ye hava saldırısı düzenledi.

İsrail'e ait olan savaş uçakları bu akşam saatlerinde Suriye'de bulunan Humus kentinde çeşitli hedeflere hava saldırısı düzenledi. Yetkililer, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını kullanarak füzelerini Suriye'ye ateşlediğini belirtirken, hedeflerin Suriye Ordusuna ait pozisyonlar olduğunu bildirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, füzelerin hedefinin Humus kentinde bulunan Şayrat Hava Üssü, olduğunu aktarırken, 8'den fazla füze ile hedef alındığını aktardı. Gözlemevi, saldırıda gerçekleşen can kaybı ve hasar hakkında bilgi vermedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

Etiketler: İsrail, Suriye, 3. Sayfa
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