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İsrail'den Ürdün'e 5 bin maske yardımı

İsrail ordusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden Ürdün'e 5 bin maske yardımında bulunacağı bildirildi.

15.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:06
İsrail'den Ürdün'e 5 bin maske yardımı
İsrail ordusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden Ürdün 'e 5 bin maske yardımında bulunacağı bildirildi.
Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, Ürdün yönetiminin Kovid-19 nedeniyle İsrail'den maske talep ettiği belirtildi.
Bu kapsamda, İsrail ordusunun 5 bin adet N-95 tipi maskeyi yarın Ürdün'e teslim edeceği aktarıldı.
Gazetenin haberine ilişkin Ürdün ya da İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
Ürdün makamlarının verdiği bilgiye göre, ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı 397 oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Yedioth Ahronoth, İsrail, Ürdün, Güncel
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