İsrail'den Üst Düzey Heyet Rusya'ya Geliyor

İsrail
Savunma Kuvvetlerinden üst düzey bir heyetin Lübnan
sınırında yürütülen askeri operasyon hakkında Rusya
'yı bilgilendirmek üzere Moskova
'ya geleceği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den üst düzey bir askeri heyetin yarın Moskova'ya geleceği bildirildi. Açıklamada, İsrail Savunma Kuvvetleri üst düzey heyetinin Lübnan sınırındaki operasyon hakkında Rus yetkilileri bilgilendireceği belirtildi. İsrailli yetkililer, ayrıca Rus yetkililerle Suriye
'de başlatmayı planladıkları başka operasyonlar hakkında da görüşmeler gerçekleştirecek.
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait tüneller bulunduğu iddiasıyla Lübnan sınırında 'Kuzey Kalkanı' aslı askeri operasyon başlatmıştı. - MOSKOVA
Lübnan,Rusya Federasyonu,İsrail
10 Aralık 2018 Pazartesi 22:08