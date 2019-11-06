Haberler » Güncel » İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: 'ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşıyız'

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı: "ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşıyız"

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşı olduklarını söyledi.

06.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:26 İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı:
İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekmesine karşı olduklarını söyledi.
İsrail Meclisi'nde düzenlenen Suriye konulu özel oturumda konuşan Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki askerlerini çekme kararına dair "ABD'nin Suriye'den askerlerini çekmesine karşı olduğumuzu Washington yönetimine ilettik." dedi.
"Kürtlerin Suriye'nin kuzeyindeki egemenliğinin sona erme ihtimali İsrail için tehlikeli bir netice doğurur." diyen Hotovely, bunun da başta İran olmak üzere bölgedeki "olumsuz güçleri" güçlendireceğini savundu.
Hotovely, söz konusu oturumda ayrıca, "Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlediği alanlarda bulunan Kürtlere farklı şekillerde yardım ediyoruz." ifadelerini kullandı.
"İsrail, Kürtlere yardım etmeye muktedirdir ve bunun meyvesini ileride alacağımızdan eminim." diyen Hotovely, ülkesinin ne tür insani yardımda bulunduğuna ilişkin detayları ise paylaşamayacağını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:38   Belçika'da trende şarbon paniği
23:36   Hollanda'da paniğe neden olan uçakta yanlış alarm
23:35   'Uçan tekme'yle düşen gaspçı ve sevgilisini özel ekip yakaladı
23:35   Türk Hava Yolları Avrupa'da yenilgisiz Devam Ediyor
23:34   Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: "Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı"
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
22:54   Fatih'te 4 kardeşin ölümünde korkunç şüphe! Diğer kardeşlere Oya Yetişkin mi siyanür verdi?
22:24   Fatih 4 kardeşin intiharını aile dostları anlattı: Yeşil kart çıkartın dedim kabul etmediler, onlar onurlu insanlardı
22:08   Mansur Yavaş'tan kritik atama: İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'na Ertuğrul Candaş getirildi
6.11.2019 23:43:48