İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Brezilya, Kudüs'te 'Diplomatik Ofis' Açacak

– <a class='keyword' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> Yisrael Katz, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/twitter/' title='Twitter'>Twitter</a> üzerinden paylaştığı mesajda, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/brezilya/' title='Brezilya'>Brezilya</a>'nın <a class='keyword' href='/kudus/' title='Kudüs'>Kudüs</a>'te bir 'diplomatik ofis' açacağını yazdı.<br><br> <a class='keyword' href='/brezilya/' title='Brezilya'>Brezilya</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cumhurbaskani/' title='Cumhurbaşkanı'>Cumhurbaşkanı</a> Jair Bolsonaro bugün 4 günlük bir ziyaret için İsrail'e geldi. Bolsonaro'nun ziyareti sırasında İsrail ile bazı ikili anlaşmalar imzalaması bekleniyor.<br><br>Brezilyalı mevkidaşı Ernesto Araujo ile görüşen İsrail <a class='keyword' href='/disisleri-bakani-2186/' title='Dışişleri Bakanı'>Dışişleri Bakanı</a> Yisrael Katz de, sosyal medya hesabında, Brezilya ve İsrail'in iyi dostlar olduğunu; Brezilya'nın Kudüs'te bir 'diplomatik ofis' açacağını yazdı.