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İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan suikastlara devam edecekleri sinyali Açıklaması

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen İsrail'in suikast saldırılarını sürdüreceğini ima etti.

14.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:48İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan suikastlara devam edecekleri sinyali Açıklaması
Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, abluka altındaki Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen İsrail'in suikast saldırılarını sürdüreceğini ima etti.
Katz, İsrail radyosuna verdiği röportajda, "İsrail, kendisine zarar vermek isteyen herkese zarar verecektir." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı ayrıca, İsrail ordusunun salı günü başlattığı ve bu sabah sağlanan ateşkesle sona eren saldırılarda İslami Cihad'a "ağır darbe" vurulduğunu dile getirdi.
Katz'ın sözlerine benzer açıklamalar İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'ten de geldi.
"Gazze'de oyunun kuralları değişti"
Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan ve geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından Savunma Bakanlığına getirilen Bennett, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının liderlerinin artık "korkması" gerektiğini ifade etti.
Bennett, "Gazze'deki kurallar değişti. Oyundaki yeni kurallar oldukça açık: İsrail ordusu bağımsız olarak hareket edebilecek. İsrail'e zarar vermek isteyenler ne evlerinde ne yataklarında ne de gizlendikleri yerlerde gece rahat edecek." ifadelerini kullandı.
İsrail'in düzenlediği suikast gerilimi yükseltti
İsrail ordusu salı sabahı erken saatlerde Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Bu saldırının ardından bölgedeki gerginlik artarken, İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.
İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad ise İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.
İsrail saldırılarında aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi de yaralanmıştı.
İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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