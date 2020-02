İsrail El Halil'de bir okula ait konteyner sınıfa el koydu

EL İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan bir okula ait konteyner sınıfa "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle el koydu.El Halil'e bağlı Susiya Köyü'ndeki okula baskın düzenleyen İsrail askerleri, ek sınıf olarak kullanılan bir konteyneri çekiciyle bölgeden uzaklaştırdı.Konteyner sınıfın bölgeden uzaklaştırıldığı sırada İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında arbede yaşandı.Bir Filistinli gözaltına alındıİsrail askerleri olaya tepki gösteren bir Filistinliyi gözaltına alındı.İsrail güçleri ayrıca okul yönetiminden bahçe düzenlemesi için yapılan asfaltlama çalışmalarını durdurmasını istedi.Yaklaşık 450 nüfuslu Susiya Köyü'ndeki bu tek okulda 90 öğrenci eğitim görüyor.Söz konusu okulun tamamının İsrail güçlerince yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.İsrail güçleri, Batı Şeria'nın yüzde 61'ini oluşturan "C" bölgesinde bulunan Filistinlilere ait bazı yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.C bölgesiFilistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin idaresi ve güvenlik işleri Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.