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İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi ve İran destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı düzenledi.

14.02.2020 09:51 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:01İsrail, Esad ve İran destekli milisleri vurdu
savaş uçakları, gece saatlerinde Suriye'nin başkenti 'da Esad rejimi ve destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı düzenledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin başkenti Şam'da Esad rejimi ile İran destekli milislere ait noktalara 5 hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, saldırılarda silah depolarının hedef alındığı ifade edildi. Esad rejimine ait ajansı SANA, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini ve ülkenin hava savunmasının bazı füzelerini püskürttüğünü belirtti. Saldırılar nedeniyle Şam'da büyük patlama seslerinin duyulduğu ve Şam'ın bazı bölgelerinde ekeltrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmezken, bazı yerel kaynaklar en az 5 kişinin öldüğünü duyurdu. - ŞAM

İsrail, İran, Şam, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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