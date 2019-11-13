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İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

13.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:58İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

ile arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin, İslami Cihad'ın komutanlarından  Baha Al Ata'yı öldürdüğünü duyurmasının ardından 'den İsrail'e çok sayıda roket gönderildi.

Filistin'in ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze'ye yaptığı roket saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'in Gazze'de bir binayı hedef aldığı görüldü.

Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlerin, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği de kameralara yansıdı. İsrail Ordusu, iki günde Gazze'den İsrail'e 200'den fazla roket gönderildiğini, bunların yüzde 90'ının Demir Kubbe sistemi ile havada yok edildiğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-İsrail'in Gazze'de bir evi hedef alması ve patlama

-Yükselen dumanlar

-Demir Kubbe hava savunma sisteminin roketleri etkisiz hale getirme anı

Siren çalarken duran trafik, araçlarından inmiş İsrail vatandaşları

Baha Al Ata'nın cenazesinden görüntü



Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: DHA

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