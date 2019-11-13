Haberler » Güncel » İsrail-filistin gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktı - Haber

İsrail-filistin gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktıFilistin, (DHA)- İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor.

13.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:04
İsrail- gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktı
Filistin, (DHA)- İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin, İslami Cihad'ın komutanlarından Baha Al Ata'yı öldürdüğünü duyurmasının ardından 'den İsrail'e çok sayıda roket gönderildi.
Filistin'in ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze'ye yaptığı roket saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'in Gazze'de bir binayı hedef aldığı görüldü.
Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlerin, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği de kameralara yansıdı. İsrail Ordusu, iki günde Gazze'den İsrail'e 200'den fazla roket gönderildiğini, bunların yüzde 90'ının Demir Kubbe sistemi ile havada yok edildiğini duyurdu.
İsrail-filistin gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Filistin, İsrail, Gazze, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:12 Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
18:11 Mersin acılı anne kızının anısını yaşatmak için fidan dikti
18:06 Beşiktaş'ın sokaklarında 'Kedi ve Köpek Çıkabilir' farkındalığı
18:10 Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
18:10 Kıbrıs gazilerine madalya ve berat tevcih töreni
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:12:56