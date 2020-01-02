Haberler » Güncel » İsrail, Filistin seçimlerini engellemeye çalışıyor (1) - Haber

İsrail, Filistin seçimlerini engellemeye çalışıyor (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile röportaj Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in Filistin'de uzun bir aradan sonra yapılması planlanan genel ve başkanlık seçimlerini engellemeye çalıştığını belirterek,...

02.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:48
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat ile röportaj Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, 'in Filistin'de uzun bir aradan sonra yapılması planlanan genel ve başkanlık seçimlerini engellemeye çalıştığını belirterek, uluslararası topluma "işgal altındaki 'te seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için Tel Aviv'e baskı yapılması" çağrısında bulundu.
Ureykat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de bu yıl içinde yapılması planlanan genel ve başkanlık seçimleri konusunda İsrail'in izlediği engelleyici tutum ve siyasi aktörler üzerindeki etkisinin yanı sıra Gazze'deki durum, ABD ile ilişkiler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail kararı ve Arap ülkeleriyle Tel Aviv arasındaki "normalleşme" adımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Kudüs olmadan yapılacak bir seçim, ABD'nin Kudüs kararının kabulü anlamına gelir"
Filistin seçimlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs ile abluka altındaki Gazze dahil tüm Filistin topraklarında yapılması gerektiğini ifade eden Ureykat, Kudüs'ün dışarıda tutulacağı bir seçim sürecini kabul etmeyeceklerini vurguladı.
İsrail, Filistin seçimlerini engellemeye çalışıyor (1)

Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   KONSEM'de 2 bin 921 kursiyer eğitim alıyor - Haber
17:35   ÜMRANİYE'DE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ METRO GÖÇÜĞÜNE İLİŞKİN DAVA; KEŞİF KARARI - Haber
17:34   Türkmen lider Salihi: "Irak, başka ülkelerin savaş alanına dönüştürülmemeli" - Haber
17:34   Devrilen otomobili kaymaması için itfaiye aracına bağladılar - Haber
17:31   Şehit Yasin Çubuk'un kabrine ve ailesine ziyaret - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
14:32   Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak - Haber
2.01.2020 17:43:03