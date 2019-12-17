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İsrail, Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Filistinli engelli Hatim Hüseyin Halil'e ait evin üst katını "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir kez daha yıktı.

17.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:08İsrail, Filistinli engellinin evini bir kez daha yıktı
güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Filistinli engelli Hatim Hüseyin Halil'e ait evin üst katını "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle bir kez daha yıktı.
Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ndeki evin ikinci katı İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.
İsrail polisi yıkım sırasında bölgeyi kordon altına alırken, tekerlekli sandalyeye mahkum Halil yıkımı çaresiz gözlerle izledi.
Yıkımın ardından geriye kalan molozlar nedeniyle evin birinci katına giriş de zorlaştı. İsrail güçlerine tepki gösteren bir kişiyse evin ikinci katına Filistin bayrağı dikti.
Ev sahibi Halil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan katın inşaatının yeni bittiğini ve taşınmadan İsrail güçlerince yerle bir edildiğini söyledi.
10 yıl önceki yıkımda binadan düşerek tekerlekli sandalyeye mahkum oldu
Evinin ikinci katının İsrail güçlerince "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 10 yıl önce de yıkıldığını belirten Halil, yıkım sırasında yaşadığı şok yüzünden ikinci kattan düşerek felç geçirdiğini anlattı.
O günden bu yana tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını dile getiren Halil, "Evimin ikinci katını yeniden inşa etmek için imar iznine başvurdum ancak İsrailliler ruhsat vermedi. Bunun üzerine mecburen bir kez daha ikinci katı imar izni olmadan inşa ettim ve yine yıktılar." ifadelerini kullandı.
Tüm uğraşlarına rağmen İsrail makamlarının ikinci kata imar izni vermediğine vurgu yapan Halil, evini yeniden inşa etmekte kararlı olduğunu sözlerine ekledi.
İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları
Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.
İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını ifade eden Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu belirtiyor.
İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.
Filistinli kaynaklar 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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