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İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı

İsrail, Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz'i 6 yılın adından serbest bıraktı.

08.08.2019 15:20 İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı
İsrail, Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz'i 6 yılın adından serbest bıraktı.

İsrail ordusu, İsmail Muhammed er-Ramiz'i 2013 yılında Kudüs'teki Selvan beldesinde terör eylemlerine karıştığı ve direnişe katıldığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Ramiz, İsrail cezaevlerinde geçirdiği 6 yılın ardından bugün serbest bırakıldı.

Ramiz, serbest bırakıldıktan sonra annesine ve akrabalarına kavuştu. Oğluna sarılan anne, "Şükür kavuşturana" dedi.

İsrail ordusu, bu yılın başından beri 2 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldı. - KUDÜS

İsrail, Kudüs, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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