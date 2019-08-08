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İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı

İsrail, Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz'i 6 yılın adından serbest bıraktı.

08.08.2019 15:25 İsrail, Filistinli mahkumu 6 yıl sonra serbest bıraktı
İsrail, Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli İsmail Muhammed er-Ramiz'i 6 yılın adından serbest bıraktı. İsrail ordusu, İsmail Muhammed er-Ramiz'i 2013 yılında Kudüs'teki Selvan beldesinde terör eylemlerine karıştığı ve direnişe katıldığı iddiasıyla gözaltına almıştı. Ramiz, İsrail cezaevlerinde geçirdiği 6 yılın ardından bugün serbest bırakıldı. Ramiz, serbest bırakıldıktan sonra annesine ve akrabalarına kavuştu. Oğluna sarılan anne, "Şükür kavuşturana" dedi. İsrail ordusu, bu yılın başından beri 2 bin 700 Filistinliyi gözaltına aldı.
(İHA)

İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

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