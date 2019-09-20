Haberler » Güncel » Haber

İsrail, Filistinli TRT Arapça çalışanının ülkeden çıkışını ikinci kez engelledi

İsrail, TRT Arapça çalışanlarından Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'nin ikinci kez Batı Şeria'dan çıkışını engelledi.

20.09.2019 00:34İsrail, Filistinli TRT Arapça çalışanının ülkeden çıkışını ikinci kez engelledi
İsrail, TRT Arapça çalışanlarından Filistinli gazeteci Mecdulin Hassune'nin ikinci kez Batı Şeria'dan çıkışını engelledi.
Hassune, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'dan çıkışını engelleyen İsrail makamlarının, sebep belirtmeden kendisini Kerame sınır kapısında (Allenby köprüsü) beş saat tuttuğunu ifade etti.
TRT Arapça kanalının Filistinli çalışanları Muhammed Hayri ile Mecdulin Hassune'nin 18 Ağustos'ta İstanbul'da düğün yapma hayali İsrail engeline takılmıştı.

Hassune'nin pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'dan çıkışına izin vermeyen İsrail, İstanbul'da düğün yapmaya hazırlanan Filistinli çifti ayırmıştı.

İstanbul'da ikamet TRT çalışanı Hayri de aileleriyle görüşmek ve nikah işlemlerini yaptırmak için nişanlısıyla birlikte gittiği Filistin'den tek başına dönmek zorunda kalmıştı.

Batı Şeria'nın tüm sınır kapılarının kontrolünü elinde tutan İsrail, Filistinlilerin yurt dışına çıkışına çoğunlukla engel oluyor.

Batı Şeria, İstanbul, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:17 Spor abdullah avcı beşiktaş taraftarından özür diliyoruz
01:17 Spor atiba hutchinson işler bizim için yolunda gitmedi
01:14 Adıyaman'da kavga: 2 yaralı
01:13 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, polis biber gazıyla müdahale etti (2)
01:12 Bahçeden 900 kilo kuru inciri çalan bekçi çıktı
01:10 Bodrum'da şüpheli ölüm
01:08 Plastik kasa imalathanesinde yangın