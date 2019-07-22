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İsrail Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı - DOĞU

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi İnşaat halindeki 8 katlı bir binanın altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkılması Yıkılan binadan yükselen dumanlar Yıkıma tepki göstererek tekbir getiren Filistinliler Bölgede bekleyen İsrail askeri ve...

22.07.2019 22:06
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi
İnşaat halindeki 8 katlı bir binanın altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkılması
Yıkılan binadan yükselen dumanlar
Yıkıma tepki göstererek tekbir getiren Filistinliler
Bölgede bekleyen İsrail askeri ve polisi İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te "Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle sabah saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirdiği alanda bulunan bir binayı patlayıcı madde yardımıyla yıktı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi'nde çok sayıda İsrail askeri ve polisi eşliğinde buldozerlerle yıkımların gerçekleştirildiği alanda bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir bina altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.
Filistinli Muhammed Ebu Tayr'a ait olduğu öğrenilen 8 katlı binanın yıkımı öncesi İsrail güçleri bölgeyi boşalttı. İsrail Filistinlilere ait binayı patlayıcıyla yıktı - DOĞU
Kaynak: AA
Doğu Kudüs, İsrail, Sur, Güncel

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