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İsrail gazetesi: "ABD, Netanyahu ile Veliaht Prens bin Selman'ı görüştürmeye çalışıyor"

İsrail gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu yazdı.

10.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:08İsrail gazetesi:
gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı görüştürmek için girişimde bulunduğu yazdı.
Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Netanyahu ile bin Selman'ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtildi.
Adı açıklanmayan Arap yetkililere dayandırılan habere göre, Pompeo söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ediyor.
Bin Selman'ın kabul etmesi halinde görüşme, birkaç hafta içinde Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirilecek.
Habere ilişkin İsrailli ve Suudi yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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