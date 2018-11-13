13 Kasım 2018, 09:47

İsrail Gazze'de 7 Binayı Bombaladı; 4 Ölü

İsrail Gazze

İsrail’e ait savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze’de 7 sivil binayı bombaladığı, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze'de 7 sivil binayı bombaladığı, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

İsrail savaş uçakları dün gece Gazze'de 7 sivil binayı bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırı sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca şiddetli saldırı sonucu 7 binanın yerle bir olduğu belirtildi. İsrail tarafının saldırıları sebebi ile Gazze'deki okulların tedbir amaçlı tatil edildiği öğrenildi. - GAZZE
13 Kasım 2018 Salı 09:47



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