İsrail Gazze'de 7 Binayı Bombaladı; 4 Ölü

İsrail
'e ait savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze
'de 7 sivil binayı bombaladığı, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İsrail savaş uçakları dün gece Gazze'de 7 sivil binayı bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırı sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca şiddetli saldırı sonucu 7 binanın yerle bir olduğu belirtildi. İsrail tarafının saldırıları sebebi ile Gazze'deki okulların tedbir amaçlı tatil edildiği öğrenildi. - GAZZE