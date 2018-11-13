- İsrail Gazze'de 7 binayı bombaladı; 4 ölü

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'de 7 binayı bombaladı; 4 ölü
GAZZE - İsrail'e ait savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze'de 7 sivil binayı bombaladığı, saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. İsrail savaş uçakları dün gece Gazze'de 7 sivil binayı bombaladı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırı sonucu 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca şiddetli saldırı sonucu 7 binanın yerle bir olduğu belirtildi. İsrail tarafının saldırıları sebebi ile Gazze'deki okulların tedbir amaçlı tatil edildiği öğrenildi.