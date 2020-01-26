Haberler » Güncel » İsrail, Gazze'de Filistin'e ait askeri noktaya hava saldırısı düzenledi - Haber

İsrail, Gazze'de Filistin'e ait askeri noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin direnişine ait askeri noktayı vurdu.

26.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 26.01.2020 22:32İsrail, Gazze'de Filistin'e ait askeri noktaya hava saldırısı düzenledi
savaş uçakları, abluka altındaki Şeridi'ndeki direnişine ait askeri noktayı vurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'a ait bir hedefin vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, saldırının Gazze'den İsrail tarafına yanıcı madde taşıdığı iddia edilen uçurtma ve roket saldırısına karşılık yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'in saldırısının çevredeki tesislerde hasara yol açtığı belirtildi.
Konuyla ilgili Gazze'deki Filistin makamları tarafından açıklama yapılmadı.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:58  İzmir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
23:56  Türkiye ve Cezayir ortaklığında Adana'da petrokimya fabrikası kurulacak
23:53  Tabancasını temizlerken göğsünden vurularak ölen uzman çavuş, toprağa verildi
23:52  İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı
23:50  Jandarma ekiplerinden depremde yaralananlara ziyaret (2)
27.01.2020 00:04:44