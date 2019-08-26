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İsrail, gazze'de şeridi'nde hedefleri vurdu

Filistin'den yayın yapan PNN ve WAFA haber ajansları, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.

26.08.2019 09:52 İsrail, gazze'de şeridi'nde hedefleri vurdu
Filistin'den yayın yapan PNN ve WAFA haber ajansları, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.
Savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiye bölgesinde hedefleri vurduğu; İsrail'in ise saldırıyı 'roketli saldırılara' karşılık olarak yapıldığını açıkladığı belirtildi. Haberlerde, Gazze Şeridi'nden 3 roket fırlatıldığı; ikisinin etkisiz hale getirildiği ancak üçüncü roketin ise halka açık bir bölgeyle düştüğü belirtildi.
WAFA, Beyt Lahiye'nin kuzeyinde Um Nuseir köyü yakınında bir noktanın F-16 ile vurulduğunu; hedefin tamamen yok edildiğini, çevredeki konutların da zarar gördüğünü duyurdu.



Filistin, İsrail, Gazze, Dünya

Kaynak: DHA

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