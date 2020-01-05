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İsrail Gazze'de yüzlerce dönüm tarım arazisini su altında bıraktı

Filistin Tarım Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin doğusundaki yüzlerce dönümlük tarım arazisinin İsrail tarafından sular altında bırakıldığını açıkladı.

05.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 05.01.2020 21:32 İsrail Gazze'de yüzlerce dönüm tarım arazisini su altında bıraktı
Filistin Tarım Bakanlığı, Şeridi'nin doğusundaki yüzlerce dönümlük tarım arazisinin tarafından sular altında bırakıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında bulunan Filistin topraklarındaki su kanalları ve baraj kapaklarını açtığı belirtildi.
Bakanlık Sözcüsü Edhem el-Beysuni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in su kanalları ve baraj kapaklarını açması neticesinde yüzlerce dönümlük tarım arazisinin ve hayvan çiftliklerinin su altında kaldığını dile getirdi.
Bu durumun arı yetiştirilen alanlar ve tarım arazilerinde ciddi zarara yol açtığını belirten Beysuni, birçok inek ve koyunun da telef olduğunu söyledi.
Beysuni, "İsrail her yıl kasıtlı olarak, uyarı yapmadan ve herhangi bir neden olmaksızın baraj kapaklarını açarak tarım arazilerine ve otlaklara büyük zarar veriyor." dedi.
Bölgede birçok baraj inşa eden İsrail'in uyarı yapmadan baraj kapaklarını açması, Gazze'de evlerin ve arazilerin sular altında kalmasına neden oluyor.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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