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İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesini 10 mile düşürmesi nedeniyle Gazze'de balıkçılık faaliyetleri durdu.

16.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:09İsrail Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini düşürdü
'in Şeridi'ndeki Filistinli balıkçılar için avlanma mesafesini 10 mile düşürmesi nedeniyle Gazze'de balıkçılık faaliyetleri durdu.

İsrail, dün akşam Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini 10 mile düşürdü. İsrail yönetiminin kararının ardından Filistinli balıkçılar faaliyetleri durdurdu. Avlanma mesafesinin kısa olmasından dolayı balık avlayamayan Filistinliler, zor durumda kaldı. Gazze Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, izin verilen mesafenin balıkçılık yapmak için uygun olmadığını söyledi.

İsrailli yetkililerin bu sabahı saat 6'da uygulamaya koyduğu karara göre Gazze Şehri limanından güneydeki Refah şehrine kadar olan avlanma mesafesi 15 milden 10 mile düşürüldü. Gazze'nin kuzeyinde ise bu mesafenin 6 mile düşürüleceği açıklandı.

İsrail ordusu dün akşam yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden Yahudi yerleşim birimlerine 2 roket atıldığını duyurmuştu. Daha sonra İsrail, Gazze'de Hamas'a ait hedeflere saldırı düzenlemiş ve Gazze'deki balıkçılar için avlanma mesafesini düşürdüğünü açıklamıştı. - GAZZE

Balıkçılık, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA

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