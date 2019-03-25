İsrail, Gazze'deki Hamas Hedeflerini Vuruyor

İsrail
, Tel Aviv
'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze
'deki Hamas
mevzilerini vurmaya başladı.
İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington
'da ABD
Başkanı Donald Trump
ile basın toplantısı düzenliyor. - GAZZE
Tel Aviv, Hamas, Gazze, İsrail, 3. Sayfa
Kaynak: İHA