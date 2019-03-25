- İsrail, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor

- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gazze/' title='Gazze'>Gazze</a>'deki <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/hamas/' title='Hamas'>Hamas</a> hedeflerini vuruyor<br><br>GAZZE - <a class='keyword' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tel-aviv/' title='Tel Aviv'>Tel Aviv</a>'e yapılan roket saldırısının ardından <a class='keyword' href='/gazze/' title='Gazze'>Gazze</a>'deki <a class='keyword' href='/hamas/' title='Hamas'>Hamas</a> mevzilerini vurmaya başladı. </br>İsrail'in başkenti <a class='keyword' href='/tel-aviv/' title='Tel Aviv'>Tel Aviv</a> yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtildi.