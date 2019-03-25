- İsrail
, Gazze
'deki Hamas
hedeflerini vuruyor
GAZZE - İsrail, Tel Aviv
'e yapılan roket saldırısının ardından Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Mişmeret bölgesine bugün erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 7 kişi yaralanmıştı. Bugün yapılan açıklamada, İsrail jetlerinin Gazze'deki Hamas mevzilerini vurmaya başladığı belirtildi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington
'da ABD
Başkanı Donald Trump
ile basın toplantısı düzenliyor.
Tel Aviv, Hamas, Gazze, İsrail, Güncel
Kaynak: İHA