13.06.2019 20:20
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- İsrail Gazze Sahillerini Filistinli Balıkçılara Yasakladı

- İsrail Gazze sahillerini Filistinli balıkçılara yasakladıGAZZE - İsrail hükümeti, Gazze'den İsrail topraklarına yangın balonları atılmasına misilleme olarak Gazze sahillerini Filistinli balıkçılara kapattığını söyledi.

- İsrail Gazze sahillerini Filistinli balıkçılara yasakladı
GAZZE - İsrail hükümeti, Gazze'den İsrail topraklarına yangın balonları atılmasına misilleme olarak Gazze sahillerini Filistinli balıkçılara kapattığını söyledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, dün gece, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına atılan yangın bombaları ve uçurtmalarına misilleme olarak ikinci bir açıklamaya kadar Gazze sahillerini Filistinli balıkçılara kapatma kararı aldığını açıkladı.
İsrail Savunma Bakanlığı bir hafta önce Gazze sahilindeki balık avlama mesafesini 15 deniz milinden 10 deniz miline indirme kararı almıştı. Gazze'de nüfusun yüzde 95'inin geçimini balıkçılıktan sağlaması sebebiyle balıkçılığın yasaklanması muhasara altında ve yoksulluk içinde yaşayan Filistin halkına büyük bir darbe oldu.
Gazze halkı İsrail'in aldığı bu kararın toplu cezalandırma olduğunu, işsizliğin ve yoksulluğun artmasına yol açacağını söylüyor.- İsrail Gazze Sahillerini Filistinli Balıkçılara Yasakladı
Kaynak: İHA
İsrail, Gazze, Güncel

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