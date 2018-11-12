İsrail, Gazze Şeridi'ne Havadan ve Karadan Saldırı Düzenledi : 6 Şehit, 7 Yaralı

İsrail Gazze Şeridi
'ne kara ve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 Filistinli şehit oldu, 7 Filistinli yaralandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı
, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki bulunan Hanyounis kentine saldırılar düzenlediğini, bu saldırılarda 6 Filistinlinin şehit olduğunu, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, şehitlerin kimliklerini Noor Baraka (37), Mohammad El-Kara (23), Allaeldin Quidr (22), Mahmoud Musabah (25), Alaa Nasir Fsifs(24), ve Mustafa Abu-Oda (21) olarak aktardı. - GAZZE
İsrail,Gazze
12 Kasım 2018 Pazartesi 01:18