Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İsrail, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Gazze'nin güney sınırındaki emniyet çitlerini aştıkları gerekçesiyle 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

15.04.2020 00:38 | Son Güncelleme: 15.04.2020 00:38
İsrail, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Gazze 'nin güney sınırındaki emniyet çitlerini aştıkları gerekçesiyle 3 Filistinliyi gözaltına aldı.
Ordu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki emniyet çitlerini geçerek İsrail içine sızan 3 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.
Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı daha önce, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için alınan önlemler kapsamında, Gazze-İsrail sınırındaki karşılıklı geçişlere engel olmak için sınır şeridindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurmuştu.
İsrail güçleri, Gazze'deki Filistinlilerin, sınır şeridine paralel 300 metrelik "tampon bölge"ye girmesini yasaklıyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 288 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Gazze, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Survivor’da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı Haberler
Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı Haberler
Koronavirüste ürküten gelişme: İlk kez bir ölüden koronavirüs bulaştı
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı Haberler
33 haftalık hamileyken koronaya yakalanan kadın komada doğum yaptı
Bakan Koca ’Filyasyon’ dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız Haberler
Bakan Koca 'Filyasyon' dedi ve ekledi: Bu kelimeyi unutmayacaksınız
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi Haberler
Erdoğan imzaladı, 90 bin kişinin tahliye olacağı yeni infaz yasası yürürlüğe girdi
Haberler ›› Güncel ››İsrail, Gazze sınırı yakınlarında 3 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:08: İzmir'de İZBAN treninin çarptığı kişi öldü - Haber 02:04: IMF'den Senegal'e 442 milyon dolarlık Kovid-19 fonu - Haber 02:03: Akdeniz'de 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. - Haber 01:58: ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı - Haber 01:54: Mısır fetva kurumundan, "Kovid-19 orucu etkilemez" açıklaması - Haber 01:04: ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız - Haberler 00:35: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı infaz yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi - Haber 23:29: Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü - Haberler