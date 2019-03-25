İsrail Gazze Sınırına Asker Yığıyor

İsrail
ordusu, Gazze
sınırına iki tugay konuşlandırdı. Ordu, binlerce askeri göreve çağırdı.
Gazze tarafından İsrail'in Mişmerek bölgesine füze fırlatılmış, İsrail'de kırmızı alarm verilmişti. İsrail ordusunun, olayın ardından saldırıya hazırlandığı öğrenildi. İsrail Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ronen
Manelis, Gazze sınırına iki tugayın konuşlandırıldığını açıkladı. Tuğgeneral Manelis, ordunun binlerce askeri göreve çağırdığını söyledi.
Öte yandan İsrail'in Kerem Şalom ve Erez sınırını kapattığı öğrenildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv
yakınlarındaki Mişmeret bölgesine erken saatlerde roket saldırısı düzenlenmiş, en az 6 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. - TEL AVİV
Gazze, İsrail, Güncel
Kaynak: İHA