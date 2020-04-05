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İsrail, Gazze sınırındaki arazilere kimyasal içerikli ilaçlama yapıyor

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki tarım arazilerine havadan kimyasal içerikli ilaçlama yapıyor.

05.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 05.04.2020 18:54
İsrail, Gazze sınırındaki arazilere kimyasal içerikli ilaçlama yapıyor
İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki tarım arazilerine havadan kimyasal içerikli ilaçlama yapıyor.
Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde başlayan kimyasal içerikli ilaçlamanın Gazze'nin doğu sınırındaki bölgelerden, kuzey sınırındaki bölgelere kadar uzandığı belirtildi.
Kimyasal ilaçların halkın yaşamı ve tarımsal üretimin geleceğini tehdit ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gıda tedarikini de etkilediği yönünde uyarılar yapılırken, işgalciler Filistin sağlık sektörünü destekleme, tıbbi ve gıda yardımı sağlama konusundaki yasal yükümlülüğünü yerine getirmek yerine, Gazze halkının tarım ürünü yetiştirmesini engelliyor."
Kovid-19 salgınıyla eş zamanlı olarak yapılan ilaçlamanın insanların hayatı, zirai üretimin geleceği, ekonomi ve sağlık sektörü üzerinde yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, salgına karşı bağışıklığın güçlendirilmesine yardımcı olan sağlıklı gıda ve temiz su sağlama çabalarının artırılması gerektiği vurgulandı.
Açıklamada, uluslararası toplumdan İsrail'in Filistinlilere ait tarım ürünlerini yok eden ve halkın hayatını tehlikeye atan kimyasal tarım ilaçlarını kullanmasını engellemek, İsrail'in ihlallerini durdurmak ve ablukayı kaldırmak için harekete geçmesi istendi.
İsrail uçakları, yıllardır Gazze sınırındaki tarım arazilerini içeriği bilinmeyen kimyasallarla ilaçlıyor. Filistin Tarım Bakanlığı, daha önce ilaçların mahsulleri telef ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Gazze, Güncel
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