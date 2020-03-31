Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İsrail Genelkurmay Başkanı Kovid-19 görülen bir yetkiliyle görüşmesi nedeniyle karantinaya girdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve orduda görevli 2 generalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir askeri yetkiliyle görüşmeleri nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.

31.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:26
İsrail Genelkurmay Başkanı Kovid-19 görülen bir yetkiliyle görüşmesi nedeniyle karantinaya girdi
İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve orduda görevli 2 generalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen bir askeri yetkiliyle görüşmeleri nedeniyle karantinaya girdiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Kochavi'nin 10 gün önce katıldığı toplantıda bulunan bir askeri yetkilinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Bu gelişme üzerine Kochavi'nin yanı sıra söz konusu toplantıya katılan 2 generalin karantinaya girdiği ifade edildi.
Kochavi'de herhangi bir Kovid-19 semptomu görülmediği, kısa süre içinde de test yapılacağı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Kochavi'nin hafta sonuna kadar ofisinde karantinada kalacağı, günlük çalışmalarına ise devam ettiği belirtildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine dün karantinaya girmişti.
Netanyahu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı, buna karşın karantinada kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.
İsrail Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 vaka sayısı 4 bin 831'e ulaşırken, 18 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İsrail Genelkurmay Başkanı Kovid-19 görülen bir yetkiliyle görüşmesi nedeniyle karantinaya girdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:56: Şemdinli'de evinden çıkamayanlara 2 öğün yemek dağıtılıyor - Haber 17:56: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan eğitim merkezinde hırsızlık - Haber 17:56: Sivas Valisi Salih Ayhan'dan "koronavirüsten ilk ölüm" iddialarına açıklama Açıklaması - Haber 17:56: Kırıkkale "Vefa Sosyal Destek Grubu" 2600 vatandaşın talebini karşıladı - Haber 17:55: Evdeki çocuklar için online spor - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber