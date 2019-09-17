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İsrail gözaltına aldığı Filistinli akademisyeni serbest bıraktı

İsrail, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına aldığı Filistinli akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi serbest bıraktı.

17.09.2019 09:39İsrail gözaltına aldığı Filistinli akademisyeni serbest bıraktı
İsrail, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına aldığı Filistinli akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi serbest bıraktı.

İsrail güçleri 2 hafta önce sosyal medya hesaplarından İsrail işgaline karşı paylaşımlar yaptığı için gözaltına aldığı Filistinli kadın akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi 12 bin dolar kefalet ve ev hapsi şartıyla serbest bıraktı.

İsrail askerleri ayın başında Birzeit Üniversitesi gazetecilik bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Vedad el-Barguti'yi Ramallah kentine bağlı Kubar beldesinde bulunan evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı. - RAMALLAH

Ramallah, İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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