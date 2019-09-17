Haberler » Güncel » Haber

İsrail gözaltına aldığı Filistinli akademisyeni serbest bıraktı

İsrail, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına aldığı Filistinli akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi serbest bıraktı.

17.09.2019 10:00
İsrail, 2 hafta önce sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına aldığı Filistinli akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi serbest bıraktı.
İsrail güçleri 2 hafta önce sosyal medya hesaplarından İsrail işgaline karşı paylaşımlar yaptığı için gözaltına aldığı Filistinli kadın akademisyen Dr. Vedad el-Barguti'yi 12 bin dolar kefalet ve ev hapsi şartıyla serbest bıraktı.
İsrail askerleri ayın başında Birzeit Üniversitesi gazetecilik bölümünde öğretim üyesi olan Dr. Vedad el-Barguti'yi Ramallah kentine bağlı Kubar beldesinde bulunan evine düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.
(İHA)
İsrail gözaltına aldığı Filistinli akademisyeni serbest bıraktı

İsrail, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:19 Adnan Oktar mağduru davul zurna çalıp oynadı
13:19 Başkan Dağıstanlı kamyoncuların sorunlarını anlattı
13:18 FETÖ'nün finans yapısına operasyon
13:18 Albay Dere'den Başkan Ergün'e veda ziyareti
13:18 İş kadınını darp edip, üzerine siyah renkli sıvı madde döktüler (2)
13:17 Yiğit pehlivanların efsane kıspet ustası-2
13:16 Son Dakika: Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine bombalı saldırıyı Taliban üstlendi