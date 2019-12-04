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İsrail güçleri 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

04.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:06İsrail güçleri 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı
güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 1'i çocuk 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde evlere gece baskınları düzenledi.
Söz konusu baskınlarda aralarında 16 ve 19 yaşlarında iki kardeşin de bulunduğu 12 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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