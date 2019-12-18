Haberler » Güncel » İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı - Haber

İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına alırken, gözaltılara tepki gösteren 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

18.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:12İsrail güçleri 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına aldı
güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1'i çocuk 13 Filistinliyi gözaltına alırken, gözaltılara tepki gösteren 2 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin gece düzenlediği baskınlarda Doğu Kudüs'ün İseviyye ve Silvan mahallelerinde 9, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde ise 4 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 2 Filistinliyi gözaltına alması üzerine, kamptaki gençlerin askerlere tepki gösterdiği belirtildi.
Haberde ayrıca İsrail askerlerinin Filistinli gençlere plastik mermilerle müdahale ettiği, yaralanan 2 Filistinlinin bölgedeki bir hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Gözaltına aldıkları Filistinli çocuğu darp ettiler
Öte yandan Batı Şeria'da gözaltına alınanlar arasında kimliği belirtilmeyen 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu kaydedildi. WAFA'ya konuşun çocuğun babası, İsrail güçlerinin gözaltı sırasında oğlunu darp ettiklerini anlattı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:28 BM Genel Sekreteri Guterres'ten yabancı düşmanlığı ve ırkçılık uyarısı Açıklaması - Haber
16:28 Kırşehir Belediyespor'dan açıklama - Haber
16:28 Hakkari'de "masabaşı" tatbikatı yapıldı - Haber
16:28 MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü - Haber
16:26 İnönü Caddesi gece bir başka güzel oldu - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:30:06