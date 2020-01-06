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İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

06.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:00 İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı
güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenledi.
İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 6, Batı Şeria'da da 13 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk, 40'ı kadın olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, Doğu Kudüs, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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