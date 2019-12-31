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İsrail güçleri 2019'da 149 Filistinliyi şehit etti

İsrail güçleri, 2019'da abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 149 Filistinliyi şehit etti.

31.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:38 İsrail güçleri 2019'da 149 Filistinliyi şehit etti
güçleri, 2019'da abluka altındaki Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 149 Filistinliyi şehit etti.
Filistin hükümetine bağlı Filistin Şehit Aileleri Ulusal Topluluğunun yayınladığı raporda, bu yıl şehit edilen 149 Filistinlinin arasında 33 çocuk ve 12 kadının da yer aldığı belirtildi.
İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 112, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
Gazze'de şehit edilen Filistinlilerden 69'unun İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Raporda ayrıca, İsrail yönetiminin 15'i bu yıl olmak üzere 306 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu kaydedildi.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin verilerine göre, İsrail güçleri 2018'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 295 Filistinliyi şehit etmişti.

Doğu Kudüs, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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