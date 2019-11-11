Haberler » Güncel » İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı - Haber

İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle bacağından vurarak yaraladı.

11.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:06İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı
güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle bacağından vurarak yaraladı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında yer alan El-Fevvar Mülteci Kampı girişinde yol kontrolü yapmak istedi.
Filistinliler duruma tepki gösterirken, İsrail güçleri göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, kimliği belirtilmeyen bir Filistinli İsrail güçlerince gerçek mermiyle bacağından vuruldu.
Olay yerindeki sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavi amacıyla bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:24 Kahramanmaraş'ta 222 bin fidan toprakla buluştu
14:24 Aleyna Tilki, Kapadokya'da çömlek yaptı
14:24 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
14:24 Mardin'de "Ilısu Barajı ve HES Projesi Sempozyumu" başladı
14:24 MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Açıklaması
14:14 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının suikastle öldürüldüğü iddia edildi
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 14:25:48