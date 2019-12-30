Haberler » 3. Sayfa » İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı - Haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'nin farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi yaraladı, 8 Filistinliyi de gözaltına aldı.

30.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:34 İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi yaraladı
güçleri Batı Şeria'nin farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 10 Filistinliyi yaraladı, 8 Filistinliyi de gözaltına aldı.

İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria'nin çeşitli bölgelerine baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre, İsrail güçleri Batı Şeria'ye düzenlediği baskın sonucu 9'u Nablus, 1'i El Halil kentinde 10 Filistinliyi yaraladı. 2 bin 500 Yahudi yerleşimcinin Hanuka bayramı nedeniyle ayin yapmak için İsrail askerlerinin himayesinde Nablus'taki Yusuf makamına baskın düzenlediği öğrenildi. Baskın sırasında İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri ayrıca bu gece Batı Şeri'daki Filistinli evlere düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 8 Filistinliyi de gözaltına aldı. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:01   Çin Protestan Rahip Wang Yi'ye hapis cezası verdi - Haberler
13:00   İran, ABD'nin Irak'taki saldırılarını kınadı - Haberler
13:00   İletişim Başkanı Altun'dan "Kanal İstanbul" paylaşımı Açıklaması - Haberler
12:58   Jandarmadan huzur ve güven uygulaması - Haberler
12:56   Yoğun kar Bursa Ankara karayolunu trafiğe kapattı - Haberler
12:46   Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Haberler
12:27   Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada - Haberler
12:15   Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti - Haberler
12:12   Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı - Haberler
12:09   70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
30.12.2019 13:06:41