18.07.2019 08:46
Haberler» Güncel» Haber

İsrail güçleri Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri Batı Şeria

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 11 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor.
İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.
Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.
Kaynak: AA
Batı Şeria, İsrail, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:04   ÜMRANİYE'DE İSKİ'NİN ÇALIŞMASI SIRASINDA EVLERİ ATIK SU BASTI
13:03   Sökespor'da Yönetim Krizini Başkan Tuncel Çözdü
13:03   "Asya Kaplanı" sivrisineğini yok etmeyi hedefleyen deneyde başarı sağlandı
13:02   Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi
13:02   "FETÖ'nün siyasi ayağı siz misiniz?" sorusuna Davutoğlu yanıt verdi
13:02   Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi
13:01   3 kişinin öldüğü kazada, 'kusurlu yol' iddiası