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İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

26.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:40İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı
askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 12 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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