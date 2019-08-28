Haberler» Güncel» Haber

İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

28.08.2019 10:48 İsrail güçleri Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal altındaki Batı Şeria'da gece baskınlarını sürdüren İsrail güçleri, 14 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:27   İlkay öğretmeni öldüren kiralık katile müebbet hapis istendi
12:27   YÖKAK'tan Rusya Kalite Ajansı ile iş birliği
12:27   Facebook'tan snapchat'e rakip uygulama geliyor: threads
12:27   Kuş avlamak için lpg tankına ses düzeneği yerleştirmişler
12:26   Spor denizlispor'da hedef 3'te 3
12:26   Pendik'te drone ile trafik denetimi
12:26   Rus kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almaya kalkıştı