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İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

27.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 12:14İsrail güçleri Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldı
askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldı.
Yerel kaynaklar, 17 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.
Söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.
Sağlık görevlisi yaralandı
Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine düzenlediği baskına Filistinlilerin karşılık vermesiyle yaşanan olaylarda bir sağlık görevlisinin yaralandığı belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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